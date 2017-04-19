Hırsızı çektiği fotoğrafla yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde oturan 2 çocuk annesi ev hanımı Nüveyra Yakut Kıvrak, ailesi ile birlikte hafta sonu Bayraklı sahilde piknik yapmaya gitti. Ailesi ile birlikte getirdikleri malzemeleri yiyen ve eğlenen Nüveyra Yakut Kıvrak, çöp dökmeye gittiğinde piknik eşyalarının arasında olan çantasının çalındığını fark etti.

Çantayı çalanı bulmak için Kıvrak ve ailesi etrafa baktı ancak hırsız bulunamadı. Piknikte çektiği fotoğraflara bakan Kıvrak, , çantasını yabancı bir kişinin aldığını gördü. Daha sonra Bayraklı Polis Merkezine giden Kıvrak, içerisinde bir miktar para, kredi kartı, nüfuz cüzdanın bulunan çantasının çalındığını belirterek hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu.