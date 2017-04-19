Hırsızı çektiği fotoğrafla yakaladı!
İzmir’de, ailesi ile birlikte piknik yaparken çantası çalınan Nüveyra Yakut Kıvrak, eve döndüğünde piknikte çektiği fotoğraflara bakarken çantasının yabancı bir kişinin elinde olduğunu gördü. Bu kişinin çantasını çaldığını anlayan Kıvrak, durumu yetkililere bildirdi.
- IHA
Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde oturan 2 çocuk annesi ev hanımı Nüveyra Yakut Kıvrak, ailesi ile birlikte hafta sonu Bayraklı sahilde piknik yapmaya gitti. Ailesi ile birlikte getirdikleri malzemeleri yiyen ve eğlenen Nüveyra Yakut Kıvrak, çöp dökmeye gittiğinde piknik eşyalarının arasında olan çantasının çalındığını fark etti.
Çantayı çalanı bulmak için Kıvrak ve ailesi etrafa baktı ancak hırsız bulunamadı. Piknikte çektiği fotoğraflara bakan Kıvrak, , çantasını yabancı bir kişinin aldığını gördü. Daha sonra Bayraklı Polis Merkezine giden Kıvrak, içerisinde bir miktar para, kredi kartı, nüfuz cüzdanın bulunan çantasının çalındığını belirterek hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.