Çatalhöyük'le ilgili iddiaya Türk arkeologdan açıklama

Arkeoloji dünyası Çatalhöyük ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddiayı tartışıyor. 2012'de ölen Çatalhöyük kâşifi James Mellaart'ın Londra'daki evinde araştırmalar yapan Luwian Studies Başkanı Eberhard Zangger, Mellaart'ın bazı çalışmalarının sahte olduğunu iddia etti. Live Science'deki makaleye göre; Zangger, ünlü kâşifin evinde çeşitli duvar resimlerinin ve yazıtların prototiplerini buldu. Çatalhöyük'te Mellaart tarafından keşfedilen duvar resimlerinin ilk çizimlerini şist üzerine kazınmış olarak bulan Zangger, resimlerden bazılarını Mellaart'ın yaptığını, ayrıca Beyköy'deki "antik" yazıtları kaydeden belgeler de hazırladığını ileri sürdü.

Bir tepki de Çatalhöyük'te kazı çalışmalarında da yer alan Arkeologlar Derneği Başkanı Soner Ateşoğulları'ndan geldi. Ateşoğulları şöyle dedi:

"Mellaart, Anadolu arkeolojisi için çok önemli biri. Çatalhöyük keşfi ile 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birine imza atmış ve popülarite kazanmıştır. Ancak bu şahıs kendi kendine, gerçek olmayan bir hayal dünyasına girmiş. 1959'da İngiltere'de bir dergide İzmir'de 'Dorak Hazineleri' olduğunu iddia etmiş fakat böyle bir hazine kesinlikle bulunmamaktadır. Zaten bu adamın Türkiye'de kazı yapma izni iptal edilmiş uzun yıllar Türkiye'ye girişi de yasaklanmıştır. Bu şaibeli şahsın iddiaları arasında doğru olanlar da var yanlış olanlar da... Ama söylediklerine son 25 yılda Çatalhöyük'de rastlanmadı. Yapılan çalışmalar James Mellaart'ın iddiaları ile örtüşmüyor. Kanıt olarak gösterilecek ortada bir şey yok. Bunlar biraz hayal ürünü" şeklinde konuştu.

(Sabah)