7 katlı apartmanın çatısındaki işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması korkuttu
Adana’da 7 katlı bir apartmanın çatısındaki işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan 2 işçi, güvenlik önlemlerini hiçe sayarak çatının uç kısmına gelerek kiremitleri temizlemeye başladı. Güvenlik önlemi olarak işçilerden birinin beline ip bağlaması ve diğer işçinin ise o ipi ayakta durarak tutması pes dedirtti. Kendi çaplarında aldıkları güvenlik önlemleri ile yaklaşık 1 saat boyunca 7 katlı apartmanın çatısında tamirat yapan işçiler, bir süre daha çalıştıktan sonra kazasız bir şekilde çatıdan indi.
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