Arnavutköy'de aldığı çaydanlığı değiştirerek Fransa'ya giden bir vatandaş, değiştirdiği çaydanlığın içinde servet unuttu. 2 kilo altın ve 20 bin dolar unutan vatandaş, annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine iş yerine gelen anne, değiştirilen çaydanlığın içine bakınca unutulan para ve altınları buldu.

İddiaya göre, Fransa'da yaşayan bir kadın Arnavutköy'de yaşayan annesini yaklaşık bir ay önce ziyarete geldi. Arnavutköy'de alışverişe çıkan kadın bir iş yerinden çaydanlık alarak annesinin evine geri döndü. Kadın, yaklaşık 2 kilo altınla birlikte 20 bin dolarını çaydanlığın içine koydu. Bir süre sonra Fransa'ya geri dönmesi gereken kadın tam gideceği sırada iş yerine gelerek çaydanlığı değiştirdi.