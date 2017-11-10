Çekmeköy'de bir yediemin otoparkında yangın çıktı

Çekmeköy'de bir yediemin otoparkında çıkan yangın üç araçta hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Taşdelen Mesire Alanı yolundaki yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye gezen polislerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

Otoparktaki üç araçta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.