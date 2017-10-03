Celal Talabani kimdir öldü mü son dakika haberleri İşte Celal Talabani hayatı ve kariyeri

Sosyal medyada Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin öldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. Yapılan iddiaların asılsız olduğu açıklamalarıının ardından az önce yapılan son dakika bilgisine göre Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin öldüğü belirtildi. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesi de bu iddiayla ilgili son dakika bilgisi geçti. Rudaw'da yer alan habere göre Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin sağlık durumunu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bir anda gündeme düşen Celal Talabani ile ilgili detaylar haberimizde. Celal Talabani, Saddam’ın devrilmesinin ardından Irak Geçici Hükümet Konseyi üyesi olarak atandı. 84 yaşında olan Celal Talabani ile ilgili ofisinden açıklama geldi. Celal Talabani’nin öldüğü belirtildi.







Celal Talabani kimdir Kürt siyasetçi hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Önce öldüğü söylenen fakat sonra komada olduğu belirtilen Celal Talabani son yapılan açıklama ile öldüğü kesinleşti. Peki Calal Talabani kimdir kaç yaşında? Celal Talabani son durum ne? 1933’te Kuzey Irak’ta doğan Talabani, 14 yaşında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katılmıştır. Siyasi kariyerine 1950’lerin başında KDP’nin öğrenci birliği lideri olarak başlayan Talabani, kısa zamanda parti kademelerinde yükseldi. Talabani, hukuk eğitimi almasına rağmen, siyasi olarak aktif olması sebebiyle cezalandırılmış ve mezun olamadı. Talabani, Irak merkezi yönetimine karşı mücadelede aktif bir şekilde yer aldı. 1961’de Kasım hükümetine karşı Kürt ayaklanmasına katıldı. 1963’te Kasım’ı deviren darbeden sonra kurulan Abdülselim Arif’in hükümetiyle yapılan görüşmelerde Kürt delegasyonuna liderlik etti 1975’te Mustafa Barzani ile arasındaki görüş ayrılıkları netleşmeye başlayan Talabani, parti ideologu İbrahim Ahmet önderliğindeki KDP içindeki bölünmelerden birine katıldı.1966’da bu grup, merkezi hükümet ile anlaşmış ve KDP’ye karşı askeri bir darbe düzenledi. Mart 1970’de bu sefer KDP ve hükümet anlaşınca, grup dağıldı.



2012'DE FELÇ GEÇİRİP KOMAYA GİRMİŞTİ



Celal Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirmiş ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alınmıştı. 20 Aralık tarihinde tedavi için Almanya'ya giden Celal Talabani 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak'a geri dönmüştü.



Celal Talabani kimdir?



BİYOGRAFİSİ



Bağdat Üniversitesi hukuk bölümü mezunu olan Celal Talabani, Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'nin lideri. Parti, genel olarak desteğini şehirli nüfustan ve Kürt toplumundaki radikallerden alıyor. Rakip Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ise, kuzey ve batı bölgelerde etkili.



Talabani hem siyasetçi, hem de gerilla lideriydi. 1933 yılında doğan Celal Talabani, siyasi kariyerine KDP'ye bağlı Kürdistan Öğrenci Birliği'nin kurucu üyesi ve lideri olarak 1950'li yılların başında başladı. KDP'nin üst düzey üyelerinden biri haline geldi. 1961 yılında, Abdülkerim Kasım hükümetine karşı Kürt ayaklanmasına katıldı. Kasım'ı iktidardan uzaklaştıran darbenin ardından, 1963 yılında Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif'in hükümetiyle yürütülen görüşmelerde Kürt delegasyonunun liderliğini yaptı.

1975 yılında KDP lideri Mustafa Barzani'yle aralarında derin görüş ayrılıkları oluşmaya başladı ve KDP'den ayrılanların kurduğu ve gelecekte kayınpederi olacak olan İbrahim Ahmed'in önderliğindeki KDP Siyasi Bürosu'na katıldı. Grup, 1966 yılında merkezi hükümetle bir ittifak kurdu ve KDP karşıtı askeri kampanyada yer aldı. 1970 yılının Mart ayında KDP ve hükümet arasında bir barış anlaşması imzalandığında, grubun siyasi hayatına son verildi.

KYB-KDP mücadelesi

Talabani ve Barzani uzun yıllar birbirleriyle mücadele etti. Bunun üzerine Celal Talabani ve kendisini destekleyenler, 1975 yılında Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni kurdu. Talabani, KYB'nin sosyalist bir parti olacağını ve KDP'nin aşiret çizgisinden uzak duracağını söyledi. Bir yıl sonra, merkezi hükümete karşı silahlı kampanya başlattı. 1988 yılında Irak hükümeti Kürtlere karşı kimyasal silahlar kullandığında(Halepçe Katliamı), KYB ağır bir darbe aldı. Türkiye bu dönemde Barzani'yi desteklemiştir, İran ise Talabanin tarafını tutup güç dengesi sağlamaya çalışmıştır. Bu yüzden Talabani de, Kuzey Irak'ı terk edince ve İran'a sığınmak zorunda kalmıştır. Talabani-Barzani ya da diğer bir deyişle KYB-KDP mücadelesi, Kuzey Irak'taki Kürt siyasi hayatının yaklaşık son 30 yılına damgasını vurmustur. Turgut Özal döneminde Türk pasaportu taşımıştır.



Talabani Bağdat'da Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld ve Zalmay Khalilzad ile, Nisan 2006

Körfez Savaşı sonrası

Saddam Hüseyin'in devrilmesi, Talabani'nin siyasi kariyerinde yeni bir dönem açtı. Talabani'nin siyasi hayatı, 1991 Körfez Savaşı'ndan ve kuzeydeki Kürtlerin Irak hükümetine karşı ayaklanmasından sonra yeni bir döneme girdi. Batı ittifakının uçuşa kapalı bölge ilan etmesi KDP ile kısa süren bir balayı döneminin başlamasına yol açtı. Kuzey Irak'ta seçimler yapıldı ve 1992 yılında KYB-KDP ortak yönetimi kuruldu. İki parti arasındaki gerilim, 1994 yılında silahlı çatışmalara ve iç savaşa neden oldu. ABD ve kısmen İngiltere'nin çabalarıyla, iki parti heyetleri arasında yapılan çok sayıda toplantının ardından, Talabani ve KDP lideri Mesut Barzani 1998 yılında Washington'da bir barış anlaşması imzaladı.

Talabani, verdiği demeçlerde, 1993 yılında Süleyman Demirel-Erdal İnönü koalisyon hükümeti kurulduktan sonra Turgut Özal'ın vefatına kadar, Türkiye ile PKK arasında gizli arabuluculuk yaptığını da iddia etmiştir.

Anlaşma, 4 Ekim 2002'de iki partiden milletvekillerinin katılımıyla bölgesel parlamentonun toplanması sonucu bir kez daha pekişti. Parlamentonun bu oturumunda, Talabani Kürtler arasındaki çatışmaların yasaklanmasını öngören bir yasanın çıkarılmasını önerdi. ABD önderliğindeki güçlerin Irak'ı işgale başladığı 2003 yılının Mart ayı öncesinde, iki parti aralarındaki anlaşmazlıkları bir yana iterek Talabani-Barzani liderliğini oluşturdu. Her iki lider de daha sonra Irak Yönetim Konseyi'ne atandı. Hem Talabani hem de Barzani, birleşik bir Irak içinde sadece özerklik talep edeceklerini belirtti. Irak savaşı her ikisine de kazanç sağladı.





Celal Talabani biyografisi



Celal Talabani kimdir?



Celal Talabani 12.11.1933 tarihinde doğmuş olup Irak Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.



Celal Talabani kaç yaşındadır?



Celal Talabani 12.11.1933 tarihinde doğmuş olup 84 yaşındadır.



Celal Talabani ne iş yapar?



Celal Talabani Irak Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.



Celal Talabani nerelidir?



Celal Talabani Irak vatandaşıdır.