Cemal Safi kimdir öldü mü Cemal Safi kaç yaşında nereli hastalığı neydi

Cemal Safi kimdir kaç yaşında nereli Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi hastalığı neydi neden öldü gibi soruların yanıtları araştırılırken ayrıntıları bu haberimizde sizler için derledik. Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi, hastanede yoğum bakımda tutuluyordu,ünlü şair hayatını kaybetti. Edebiyat camiasının tanınan ve sevilen şairi Cemal Safi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ünlü şairin hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişmeyi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu. Şiirleri, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan Karadenizli Cemal Safi, aylar önce KOAH nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Cemal Safi kimdir merak ediliyor. İşte Cemal Safi hayat hikayesi şiirleri ve hakkında merak edilenler....



CEMAL SAFİ KİMDİR?



Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Babası merhum Mehmet Safi, annesi merhume Ayşe Safi'di. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulu' nun Torna Tesviye bölümünden mezun oldu. 1959 yılında ailesiyle Ankara' ya taşındı. 1971 yılına kadar o dönemde sahibi oldukları Büyük Otel' de babasının yanında çalıştı.







Cemal Safi evli ve üç çocuk babasıdır. İlk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında, Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikli bir şiir kasedi çıkardı.Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.



Eminescu madalyası başta olmak üzere defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.



Şair, yaz aylarını geçirmekte olduğu Akçay'da her yıl Akçay Şairler ve Bestekârrlar Festivali 'ni organize etmiştir. Tek Hece - Aşk şiirleri ile tanınmaktadır.









CEMAL SAFİ ŞİİRLERİ



Ağlarsın

Şair: Cemal Safi



Kırdığın kadehte kalan ömrümden,

Ağlarsın içtiğin yılları bilsen.

Hicrinle sararıp solan ömrümden,

Ağlarsın biçtiğin dalları bilsen.



Sefiller gücünü bende sınadı,

Kimi kaçık dedi, kimi bunadı;

Berdûş eleştirdi, sarhoş kınadı,

Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen.



Ar ettim sakladım uğraşlarımı,

Haberdâr etmedim sırdaşlarımı.

Gizlemek isterken gözyaşlarımı,

Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen.



Felsefe böyledir dîvânelerde,

Teselli aranır bahanelerde,

Bir kadeh mey için meyhânelerde,

Ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen.



Ateşe su dedim göz göre göre,

Aklım zavallıydı duyguma göre,

Bahtına şükretti Mecnûn bin kere,

Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen.







Ah Şu Şairliğim

Şair: Cemal Safi



Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...



Ona her gün güzel, her hava hoştu,

Sevgisiz hayatın manası boştu,

Gördüğü kısrağın peşinden koştu,

Uslanmak bilmeyen bir deli taydı;

Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...



Evimden barkımdan çözdürdü beni,

İşimden gücümden bezdirdi beni,

Bulutlar üstünde gezdirdi beni,

Bastığım yıldızlar hüsrana kaydı;

Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...



Ak yazımı baht-ı siyah eyledi,

Gençliğime yazık, günah eyledi,

Nerde akşam, orda sabah eyledi,

Serseri hayatı marifet saydı;

Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...



Alnım da açıktı, yüzüm de aktı,

Kimseye verecek hesabım yoktu,

Günah kervanımı pazara çekti,

Yükümde ne varsa, hepsini saydı;

Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...



Hayal aleminde gezmem dese de,

Seni bundan böyle üzmem dese de,

Bu gece, tek hece, yazmam dese de,

Sabaha çıkmadan sözünden caydı;

Ah şu şairliğim olmaz olaydı! ...





Ahu Gözlüm

Şair: Cemal Safi



Yakılacak yara bu

Yandırır diye içtim.

Dudakların şarabı

Andırır diye içtim.



Kahroldum gidişine

İçtim peşi peşine

Gönlüm senin işine

Son verir diye içtim.



Vurduğun günden beri

Sormadın derbederi

Ateş ettiğin yeri

Söndürür diye içtim.



Ne hal bildin ne hatır

Yazmadın tek bir satır

Senin gibi aldatır

Kandırır diye içtim.



Yokluğun hışım gibi

Bastırdı kışım gibi

Seni de başım gibi

Döndürür diye içtim.



Safi'ye sor sancımı

O bilir ilacımı

İflağ olmaz acımı

Dindirir diye içtim.