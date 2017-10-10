Cenaze yemeğinde satırlı, döner bıçaklı kavga

Kız kaçırma yüzünden 10 yıldır husumet halinde olan Telli ve Tutum aileleri ortak tanıdıkları, Zafer Dönmezoğlunun cenaze töreninin yapıldığı Kahramankazan Asri Mezarlığında karşı karşıya geldi. Defin işleminin ardından taziye ziyaretine gelenler için Kahramankazan piknik alanında yemek ikram edildi. Burada yan yana gelen Telli ve Tutum ailelerinin büyükleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır, sallama, döner bıçağı ve etrafta bulunan taşların kullanıldığı kavgada silahlarda patladı. Polis kavgayı bastırmakta güçlük çekince jandarmadan yardım istemek zorunda kaldı.

Kavgada, 10 yıl önce kaçırılan 44 yaşındaki Gülten Telli ile cenaze yakınları Selman ve Savaş Dönmezoğlu kardeşler yaralandı. Yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada kullanılan iki adet ruhsatsız tabanca ile kesici aletlere el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı.