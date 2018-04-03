Çengelköy Sahili 3 ay trafiğe kapalı! İşte alternatif yollar

ALTERNATİF YOLLAR

Üsküdar'dan gelip Beykoz istikametine seyreden araçlar; Güzeltepe ve Beynun Akyavaş caddeleri ile Bosna Bulvarı, Rasathane ve Küçüksu caddeleri istikametini takip ederek Küçüksu-Beykoz istikametine gidebilecekler. Ayrıca hafif araçlar Şekip Ayhan Özışık Caddesi'ni kullanarak Kuleli Caddesi'nden Küçüksu-Beykoz istikametini kullanabilecekler.

Beykoz'dan gelip Üsküdar istikametine seyreden araçlar ise; Küçüksu ve Rasathane caddeleri ile Bosna Bulvarı, Beynun Akyavaş ve Güzeltepe caddelerini takip ederek Üsküdar'a gidebilecekler. Ayrıca hafif araçlar Kuleli Caddesi'nden Şekip Ayhan Özışık Caddesi'ni takip ederek Rasathane Caddesi'nden Üsküdar istikametine gidebilecekler.

(Habertürk)