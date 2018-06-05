Çeşme’de müzik yasağı saatleri belirlendi

Çeşme Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında, dilek ve temenniler bölümünde soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Dalgıç, ses yasağı saatleri hakkında bilgi verdi. Alaçatı’da Nisan ayı sonunda 75 desibel ile ilgili bir toplantı yapıldığını da hatırlatan Başkan Dalgıç, şunları söyledi:

"Mevcut mevzuata göre; ses yasağı saat 00.00’da başlıyor. 00.00’dan sonra 07.00’ye kadar gürültü yapılması yasak. Mevzuata ilave bir madde kondu. ‘Valilikteki ilgili komisyon, bu saatlerle ilgili bir düzenleme yapabilir’ denildi. Biz, Çeşme Belediyesi olarak 01.00 ve 02.00 saatlerinde yasağın başlamasını önerdik. Valilikteki komisyon toplantısından 01.00 ve 03.00 saatleri kararı çıktı. Yani Ayayorgi ve Alaçatı Marina’dan sonrası için müzik yasağının başlama saati 03.00, merkezlerdeki alanlarda ise yasağın başlama saati 01.00 olarak belirlendi. Deklere de edildiği için herkes bu saatleri biliyor. Bayramdan önce ilgili bütün işletmeleri tekrar toplantıya çağıracağız. Yasak saatlerini tekrar deklere edeceğiz."

İNŞAAT YASAĞI 15 HAZİRAN-15 EYLÜL ARASINDA

Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında, her yıl yaz aylarında uygulanan inşaat yasağı konusunda da karar alındı. Oy birliği ile alınan karara göre; inşaat yasağı, 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Meclis kararına göre; inşaat yasağı ihlali durumunda, her bağımsız bölüm için 2 bin 500 lira para cezası uygulanacak.