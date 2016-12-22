Çevik kuvvet, vatandaşlarla kartopu savaşı yaptı
Kahramanmaraşlı vatandaşlar çevik kuvvet polisine moral vermek adına şube önünde kartopu savaşı düzenledi.
- İHA
Kahramanmaraş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve polis memurlarının kartopu savaşı ilginç görüntülere sahne oldu. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.
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