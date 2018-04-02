'Çevreci köpek' dalgıçlara destek oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlarca düzenlenen deniz dibi temizliğine golden retriever cinsi bir köpeğin eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum Belediyesinin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla başlattığı deniz dibi temizliği, Ortakent-Yahşi Mahallesi sahilinde devam etti. Belediyeye bağlı 13 dalgıcın katıldığı temizlik çalışmasını, öğrenciler ve vatandaşlar kıyıdan izledi.

Çalışma başlarken golden retriever cinsi bir köpeğin denize atlayıp yüzerek dalgıçlara eşlik etmesi şaşırttı. Köpeğin, zaman zaman dalgıçlara yakın davranması ve oyun oynaması dikkati çekti.

Yaklaşık 1,5 saat süren temizlik çalışmasıyla toplanan atıklar sahile çıkarıldı. Az miktarda cam, plastik ve evsel atıkların toplandığı temizlik çalışması, bir dalgıcın su altı kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, dalgıçların köpekle birlikte yüzmesi ve atıkları toplaması yer alıyor.