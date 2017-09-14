Çeyrek gram altın fiyatı ne kadar kaç TL? Altın fiyatları Kapalıçarşı son dakika

Çeyrek Gram altın fiyatı ne kadar sorusu merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları Kapalıçarşı son dakika açıklamaları ile vatandaşlara duyuruluyor. Sevilen ziynetler arasında yer alan altın, yatırım amaçlı da uzun yıllardan beri kullanılıyor. Bankalar altın hesabı açarak vatandaşların bu yatırımlarından paylarını almaya çalışıyorlar. 14 Eylül altın fiyatları yayınlandı. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın bugün 240 liradan alınıyor ve 243 liradan satılıyor. Gram altın ise 146 liradan alınıyor ve 147 liradan satılıyor. Güncel çeyrek gram altın fiyatlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde altın son yılların en düşük seviyesine ulaştıktan sonra hızlı bir yükseliş yaşadı. Ardından ufak çaplı bir düşüşe geçti. Uzmanlar bu yükselişin sebebini ABD istihdam verisinin yayınlanmasının ardından doların gerilemesi ve Kuzey Kore ile aralarında oluşan gerginlik olduğunu açıkladılar. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 150 lira seviyesini test edebileceğini belirterek, dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişe neden olduğunu ifade etti.

Altının gram fiyatının 147 lira üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Memiş, "Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşlerde 145 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını yakından takip edeceğiz." dedi.

Alış fiyatı

TL Satış fiyatı

TL Fark Gram Altın (has altın) 146.7871 147.8245 + 0.10 % Çeyrek Altın (küçük altın fiyatı) 240.9969 243.6931 + 0.10 % Yarım Altın 481.9938 487.3861 + 0.10 % Tam Altın (büyük altın) 949.0333 953.0333 + 0.10 % Gremse Altın (iki buçukluk altın) 2416.9306 2426.9306 + 0.10 % Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını) 950.9202 952.9202 + 0.10 % Cumhuriyet Altını (ata altın fiyatı) 978.0608 980.0608 + 0.10 % 24 Ayar Altın (g) 146.7871 147.8245 + 0.10 % 22 Ayar altın fiyatı (g) 133.5763 134.5203 + 0.10 % 18 Ayar Altın (g) 110.0903 110.8684 + 0.10 % 14 Ayar Altın (g) 85.5769 86.1817 + 0.10 %

Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 147,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 147,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 986 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda 1.322,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 150 lira seviyesini test edebileceğini belirterek, dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişe neden olduğunu ifade etti. Altının gram fiyatının 147 lira üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Memiş, "Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşlerde 145 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını yakından takip edeceğiz." dedi.

Memiş, altının ons fiyatının ise bu hafta satış baskısı altında kalmaya devam edebileceğine değinerek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altının Tarihçesi

Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

Milattan önce 550 yıllarında Lidya medeniyetinin kralı Krezus, altını para yerine bastırarak; ticaretin artırılması sağlanmıştır. Türkler ise Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından altından eşyalar yapma konusunda temkinli davranmışlardır. Altını sadece süs eşyası yapmak için kullanmışlardır. Altın dünyada en çok Yeni Gine’de, ülkemizde ise Mersin, Niğde, Kütahya, Bursa, İzmir, Antakya ve Balıkesir civarında çıkartılmaktadır.