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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde açık cezaevinden firar eden bir kişi yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Yağma suçundan bir süre önce cezaevine giren K.B. (20) isimli şahıs, kaldığı Bafra Açık Cezaevi'nden firar etti. Sabah yapılan sayımda firar ettiği belirlenen şahsı yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alınana K.B., işlemlerinin ardından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

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