Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çifte cinayete çifte müebbet

İstanbul'da geçen yıl ölü bulunan Yağmur Güneş ve Uğur Can Taşdemir'i, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Güneş'in amcaoğlu iki kez müebbet hapse çarptırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eşinden boşanan 27 yaşındaki Yağmur Güneş ile 19 yaşındaki Uğur Can Taşdemir, sevgili olduktan sonra Taşdemir'in ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin birlikteliğine şiddetle karşı çıkan Güneş'in amcaoğlu Cüneyt Güneş, görüşmek istediğini söyledi. Yağmur Güneş de "Abi bırak bizi. Ben burada mutluyum, istiyorsan gel gör" dedi. Cüneyt Güneş konuşmak için buluştuğu çifti Eyüp'te boş bir arazide silahla öldürdü. 
 
Cinayetten 10 ay sonra yakalanan Cüneyt Güneş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Yağmur Güneş'in annesi Zeliha Güneş ve babası Ahmet Güneş hakkında ise beraat kararı verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Datça'daki orman yangınını arazöz şoförü çıkarmış

Datça'daki orman yangınını arazöz şoförü çıkarmış

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

Türk mühendis hurdalardan sanat yaptı

Türk mühendis hurdalardan sanat yaptı

Tarihin en acı dolu kareleri

Tarihin en acı dolu kareleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA