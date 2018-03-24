Çiftlik Bank nedir sahibi Mehmet Aydın kimdir eşi Sıla Soysal kim nereli kaç yaşında? Çiftlik Bank nedir nasıl para kazandırıyor? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kimdir aslen nereli eşi ve onun hakkındaki iddialar neler? Çiftlik Bank üye alımını durdurdu. Ponzi deniyor nedir bu saadet zinciri mi? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl'de açtı. Çiftlik Bank projesi yumurta ve tavuk sektörüne de kaydına Mehmet Aydın, Manisa'da aylık 1.500.000 yumurta üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip tavuk çiftliği kurdu. 2016 yılında başlayan Çiftlik Bank projesi ise kamuoyunda saadet zinciri ve ponzi sistemi iddiaları var. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı. İşte Çiftlik Bank nedir sahibi Mehmet Aydın ve eski eşi Sıla Soysal'ın Çiftlik Bank hakkında yaptığı son açıklama..



Çiftlik Bank, SPK tarafından soruşturması sürerken flaş bir kararla üyelik alımlarını durdurdu. Yeniden gündeme oturan Çiftlik Bank ve sahibi Mehmet Aydın merak konusu. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın firar etti. Çiftlikbank'ta yer yerinden oynayınca JÖH önlem aldı. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kaçmadan önce eşini boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) Çiftlik Bank dolandırıcılığının planlı olduğunu iddia etti. Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Bursa İnegöl'teki Çiflikbank büyükbaş hayvan çiftliğinde ise olay üstüne olay yaşanıyor. Dün gece paralarını alamayan çiftçiler tesisi basıp inekleri almak istedi. Bunun üzerine bugün Çiftlik Bank tesisleri önünde Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.



ÜYELİK ALIMI DURDURULDU



SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.



ÇİFTLİK BANK NEDİR SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.







ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN EŞİNİ BOŞAYIP BAKIN NEREYE KAÇTI

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın firar etti. Çiftlikbank'ta yer yerinden oynayınca JÖH önlem aldı. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın kaçmadan önce eşini boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) Çiftlik Bank dolandırıcılığının planlı olduğunu iddia etti. Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Bursa İnegöl'teki Çiflikbank büyükbaş hayvan çiftliğinde ise olay üstüne olay yaşanıyor. Dün gece paralarını alamayan çiftçiler tesisi basıp inekleri almak istedi. Bunun üzerine bugün Çiftlik Bank tesisleri önünde Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.



MEHMET AYDIN NEREYE KAÇTI

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.



MEHMET AYDIN'IN EŞİ BOMBAYI PATLATTI

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Aydın'ı boşadığı ortaya çıktı. Eski karısı Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Sıla Aydın eşiyle ilgili ifşalarda da bulundu ve Uruguay'a kaçtığını söyledi. İddiasına göre Mehmet Aydın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firarda. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;



-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."







YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETİNE 40 MİLYON AKTARDI

Sıla Aydın yurt dışında da Mehmet Aydın'ın şirketleri olduğunu da iddia etti. Dediğine göre o hesaplara 40 milyon dolar da aktarılmış. Mehmet Aydın'ın genel müdürü olan Niyazi Karakoç'un oğlunun da Çiftlikbank'ın sahibi ile firarda olduğu ve söz konusu yurt dışı şirkette hissesinin olduğu iddia edildi.



ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR NERELİ?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.



Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl'de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.



SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.







RAP SÖYLEDİĞİ VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çiftlik Bank'ın firari durumdaki CEO'su Mehmet Aydın'ın bundan yıllar önce rap şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. Aydın'ın bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.



ÇİFTLİKBANK DOLANDICILIĞI : 511 MİLYON TL

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.