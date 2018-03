Çiftlik Bank nedir son dakika yeni gelişme Batan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında eşi Sıla Soysal kim nereli

Çiftlik Bank nedir nasıl bir sistemdir Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında eşi Sıla Soysal kim nereli soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın kayıplara karıştı. Saadet zinciri şeklinde dolandırılık sistemi olduğu öne sürülen Çiftlik Bank sistemine binlerce vatandaş parasını kaptırdı. Çiftlik Bank’ı kurarak yüz binlerce kişiyi dolandıran ve kaçan Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal, sistemin detaylarını anlattı: “İlk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Başlangıçta paraları günübirlik yiyordu. Sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu” dedi. İnternet üzerinden yüksek kâr vaadiyle sanal hayvan sattığı “Çiftlik Bank”ı kuran 25 yaşındaki Mehmet Aydın, 80 bin kişiden topladığı milyonlarca lira ile sırra kadem bastı. Aydın ve Çiftlik Bank hakkında Geyve ve İnegöl Cumhuriyet başsavcılıklarının başlattığı soruşturma sürüyor. Geyve’deki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak (35) ve teslim olan şirketin sahibinin eski eşi Sıla Soysal, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr adresinde.



Çiftlik Bank'ın Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu ve yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan aldığı ancak son günlerde ödeme yapmadığı kaydediliyor. Mehmet Aydın’a ait şirket, tesis ve hayvanlara tedbir konuldu.



‘PARALARI EZİYOR MUSUN?’



Mehmet Aydın, bir kişinin sosyal medyadan yönelttiği “Paraları eziyor musun? Gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun” sorusuna bir video ile cevap verdi. Aydın, 100’lük banknotlar halindeki dolar destelerini çekmeceyi açıp kapatarak gösterdi. Ardından kolundaki altın saati de kameraya yaklaştırdı. Bu video üzerine Aydın’a tepkiler daha da arttı.







BULAŞIKÇILIKTAN 40 MİLYON TL’LİK MAVİ YUMURTAYA



80 bine yakın kişiden 511 milyon TL toplayan Mehmet Aydın’ın, eşinin hesabına 1.7 milyon TL aktardığı ve Uruguay’a kaçtığı ileri sürülmüştü. Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri’nin açılışında konuşan Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5.4 milyar TL katkıda bulunacaklarını söylemişti.



Aydın’ın daha önce, Bursa’da, Yusuf Sabahyıldızı’nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare’nin ortak mutfağında bulaşıkçılık yaptığı öne sürüldü. Aydın’ın bu işe Ekim 2013’te başlayıp aynı yıl aralık ayında ayrıldığını söyleyen işyeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, şunları anlattı:



“Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.”



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine önce inceleme, sonra da soruşturma başlatmıştı. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamlayarak Çiftlikbank hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” kararına vardı. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu ve internet sitesinin de kapatılması teklif edildi.



"Çiftlik Bank" isimli kurgu yatırım modelinin, "Fame Game Software Ltd. (KKTC uyruklu), "Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ", "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti.", "Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti." unvanlı şirketlerle Mehmet Aydın isimli şahıs tarafından yönetildiği duyuruldu.



Yönetim kurulu üyeleri Cemal Çolak, Hakan Soysal kimdir gibi soruların yanıtları milyolarca kişi tarafından araştırılıyor.



Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eskiden arabesk rap yapan Egoman olduğu ortaya çıktı.



Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı belirtilirken, dün teslim olan eşi Sıla Aydın ve evinde gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.



Kayınpeder Hakan Soysal’ın ise iki ay önce yeni bir şirket kurduğu tespit edildi.Tekirdağ ve Sakarya’daki tesislere yapılan baskınlarda şirket yetkililerine ulaşılamazken, CEO Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçarak inşaat işine girdiği belirtiliyor. İşte Ciflik Bank sahibi Mehmet Aydın hayatı ve hakkında merak edilenler.



PARALARI GÜNLÜK HARCIYORDU



Aydın’ın eski eşinin ifadesinde saadet zincirine ilişkin bütün detayları anlattığı ortaya çıktı. Tanıştıkları dönemde eşinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten Soysal’ın şunları dediği öğrenildi:



“2016 yılında bir yazılım programlayıcısı arkadaşıyla Çiftlik Bank’ı kurdular. Kurduğu kişiyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla ilk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söylemişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum.”







ÇİFTLİK BANK'TA TUTUKLAMALAR



Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket sahibinin eşi Sıla Aydın ile şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.



Şirketin müdürü Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın Çarşamba günü savcılığa giderek teslim olmuştu.



Şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.



Aydın ve Çolak ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



ÇİFTLİK BANK NEDİR?



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin açıklamalarına göre "Sistem kurgusu kapsamında, katılımcılardan toplanan paralarla hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlendiği, kendi pazarlama ve dağıtım ağı içinde nihai tüketicilere ulaştırıldığı, bu sayede üretim tüketim zinciri içinde üretici, toptancı, bayi, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içinde olması nedeniyle katılımcılara bu kadar yüksek kazanç imkanı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, sistemin işleyişinde referans geliri sistemiyle daha sonra uygulamaya konulan bayi-şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 80. maddesine aykırı biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir."



MEHMET AYDIN KİMDİR?



27 yaşındaki yazılımcı Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, “200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç” vaat etti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı.Yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi olan üyeler, buradan kâr sağlıyordu. Üyelerinden topladığı paralarla Bursa'da 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis açan Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan bir tavuk çiftliği kurdu.







İddiaların odağında yer alan isim olan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan şubat ayından beri haber alınamıyor. Yurtdışına milyonlarca lira aktardığı öne sürülen Aydın’ın Latin Amerika ülkesi Urugay’a yerleştiği öne sürüldü.Arjantin ve Urugay’da inşaat işleri yaptığı bildirilen Aydın’ın Urugay vatandaşlığı elde ettiği de öğrenildi.



“2 ay boyunca da böyle sürdü. Sanal olarak alınan hayvanların gerçekten alınacağı söyleniyordu ancak ortada bir çiftlik ya da hayvan yoktu. Bursa’da kiraladığı ofis ve dükkânda işlerini yürütüyor, fason yaptırdığı sucukları ya da satın aldığı yumurtaları şarküteri bölümünde kendi üretimi (Çiftlik Bank) olarak satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu. Kendisinin şahsi hesaplarım üzerinden para kaçırdığı konusunda bilgim yok.”



2013 YILINDA BULAŞIKÇILIK YAPMIŞ



Uruguay’a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın’ın, Bursa’da 2013 yılında iki eğlence mekanın ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı ileri sürüldü. Mehmet Aydın’ın buradaki işine 2013 yılının Ekim ayında başlayıp, aynı yıl Aralık ayında ise ayrıldığını söyleyen iş yeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, "Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Onun bu durumuna çok üzüldük. Yardım ettik. Kendisi, ’Biz çok zenginiz ama babam ile küstük’ diyordu. Buna rağmen arkadaşları ona üzülüyordu. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. Hatta mesai saati dışındaki yemek ihtiyacını da biz karşılıyorduk. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum" diye konuştu.







MEHMET AYDIN İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN YORUM



Bir dönem Rap şarkıları söyleyip çıplak gösteren gözlük satan son olarak binlerce kişiyi 'Çiftlik Bank' ile dolandıran Mehmet Aydın'la ilgili dikkat çeken yorumlar var.



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mehmet Aydın ve 'Çiftlik Bank'ın bu kadar insanı yüksek kazanç vaadiyle nasıl kandırabildiğine ilişkin şu 4 maddeyi sıralıyor: Sürü psikolojisi, sosyal itaat duygusu, realite körlüğü ve duruma uygunluk...



"Duruma uygunluk varsa realite körlüğü oluşuyor" diyen Tarhan terör örgütü PKK'nın gündemde olduğu dönemde insanların telefon dolandırıcıları tarafından 'Hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş' sözleriyle dolandırılmasını bu duruma örnek olarak gösteriyor.



Tarhan "Mesela şimdi bitcoinle ilgili bir algı var. O algıyı alıyor, duruma uygunluk haline getirip kullanıyor. Mesela 'Bak bitcoin nasıl yükseldi' diyor" diye konuştu.







'İNSANLARI OYUNUN PARÇASI HALİNE GETİRİYOR'



Çiftlik Bank'ın bitcoin'in yükselişi üzerinden aslında bu şekilde para kazanmanın normal olabileceğine insanları inandırdığını vurgulayan Tarhan'ın Çiftlik Bank'la ilgili bir diğer yorumu ise insanları oyunun parçası haline getirmesi.



Tarhan şöyle devam ediyor: Kişilerin zaafları ve korkuları devreye sokuyor. Bir süre yatırım yapan insanlar bu kez parayı kaybetme korkusuyla daha fazla yatırıma devam ediyor. Daha fazla kişiyi sisteme katmaya çalışıyorlar.



Yakınlarına bunu abartılı şekilde övüyorlar. Aldatmanın parçası haline getiriyorlar.Çok planlı bir hareket var. Güven oluşturarak aldatmaya karşı insanlar eleştirisel düşünceyi öneriyoruz.



Eleştirisel düşünce bizim toplumumuzda çok kullanılmayan bir ilke. Özetle şöyle diyelim. Batı bununla ilgili önlem almış. 2008 krizinden sonra İngiltere'de Ticaret Dürüstlüğü ofisi kurulmuş.