Çiftlik Bank'ın beyni Cudi Cumhur Yurdakul kimdir kaç yaşında nerede

Çiftlik Bank'ın beyni Cudi Cumhur Yurdakul kimdir? Cudi Cumhur Yurdakul kaç yaşında nerede? Çiftlik Bank nedir nasıl bir sistemdir? Çiftlik Bank madurları paralarını nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu gündem maddelerinin başında gelen Çiftlik Bank vurgununda kritik bir bilgiye ulaşıldı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın ardından, vurgunun yapıldığı tüm sistemin yazılımcısının da kim olduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank sisteminin tüm yazılım işlerinden sorumlu olan Cudi Cumhur Yurdakul, 'beyin takımı' olarak değerlendirilen listede de yer alıyor. Binlerce kişiyi 2 milyar lira dolandıran Çiftlik Bank sisteminin arkasındaki beyin bulundu. Sitenin yazılımcısı olduğu tespit edilen ve 6 kişilik beyin takımı listesinde tepelerde bulunan Cudi Cumhur Yurdakul'un arandığı öğrenildi. İşte Cudi Cumhur Yurdakul ile ilgili merak edilenler...



Çiftlik Bank sisteminin tüm yazılım işlerinden sorumlu olan Cudi Cumhur Yurdakul, 'beyin takımı' olarak değerlendirilen listede de yer alıyor.



Türkiye günlerdir 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın kurduğu ve kısa sürede milyarlarca lira topladığı Çiftlik Bank hadisesini konuşuyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında 6 kişi hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığını açıklamıştı. O 6 kişilik listeye ulaşıldı. Listenin en başında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın var. Onlardan sonra gelen isim ise bütün sistemin 'yazılımcısı' olarak geçen Cudi Cumhur Yurdakul... 'Beyin takımı' olarak değerlendirilen zanlılar dünyanın her yerinde aranıyor.



6 KİŞİLİK ÜST DÜZEY KADRO

Çiftlik Bank olayına dair ilk soruşturma Sakarya'da başlamıştı. Buradaki soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında baş fail Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var. Savcılık ayrıca organizasyonunun üst düzey yöneticileri konumunda olan 6 kişi hakkında da Kırmızı Bülten talep etti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor.







SİSTEMİN BEYNİ: CUDİ CUMHUR

Listenin en başında Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görülmüş daha sonra kayıplara karışmıştı. Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor. Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın 'teknik' ekibinden.



*Mehmet Aydın geçici kimlikle Uruguay vatandaşı olmuştu



Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor. Ondan sonra gelen kişi ise Osman Naim Kaya... Belki de en kilit isimlerden biri. Zira Mehmet Aydın'ın Urugay'daki bütün bağlantılarını ve düzenini organize eden kişi. Aydın'ın paraları onun üzerinden kaçırdığı değerlendiriliyor. Şu anda Uruguay'da tutuklu. Türkiye iadesi için harekete geçti.



Henüz bu konuda bir netice yok. Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Babası Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den... Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri İnterpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.



Çiftlik Bank'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek



Çiftlik Bank isimli saadet zinciri sistemle binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili ilk şikayeti 24 Kasım 2017’de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL’ye el konuldu.



Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017'de Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın 'dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi' olacağını iddia ettiği Taraklı'daki tesisin 4 Kasım 2017'deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ı da davet etti.



Koç, Özkaraman ve Kural'ın katıldığı açılışta olmayan tavuk ve inekler soruşturmanın delili oldu. Kaymakam ve belediye başkanına 200-300 yerli tavuktan başkasını gösteremeyen Mehmet Aydın, şüpheleri üzerine topladı. Açılışın ardından çiftliği gözetim altına alan kaymakamlık, 24 Kasım 2017'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaymakam Koç şikâyet dilekçesinde, "Saadet zinciri olduğundan şüphelenilen şirket hakkında, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için soruşturma yapılmasını rica ederim" dedi. Çiftlik Bank'ın bağlı olduğu 'Famegame Software' şirketinin KKTC'de kurulduğu da hatırlatıldı.



'İSTİSMAR EDİLİYOR'

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç'un, Sakarya Geyve Cumhuriyet Savcısı Tacettin Aykol'a verdiği dilekçedeki detaylar dikkati çekti. Kaymakamlık dilekçesinde çiftliğin vaat edilen kapasitede olmadığı, üretimi yapacak hayvanların bulunmadığı, yeni satın aldıkları arazide tadilat yapmadıklarının belirlendiği vurgulandı. Dilekçedeki "Vatandaşın para kazanma güdüsünün istismar edildiği açıktır" ifadesi, dolandırıcılığın ortaya çıkarılması için ilk işaret oldu.







HESAPLAR BLOKE

Geyve Cumhuriyet Savcısı Tacettin Aykol, dilekçeyi aynı gün işleme koydu, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat ile teknik takip yapılıp telefonlar dinlenmeye başlandı. Çiftlik emniyet tarafından 24 saat gözlemlenmesine rağmen şikayetçi olmadığı için kimse hakkında yakalama kararı çıkarılamadı. Delilleri bir ayda toplayan Geyve Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Aydın ve şirket yetkililerinin Sakarya'daki banka hesaplarına bloke koydurdu. Banka hesaplarındaki 11 milyon TL'ye devletin el koymasıyla paniğe kapılan Mehmet Aydın, Sakarya'daki faaliyetlerini yavaşlattı. Savcılık talimatıyla el konulan 11 milyon TL'nin adli emanette olduğu öğrenildi.



TAVUKLARIN PARASI MAĞDURLARA VERİLECEK

Dolandırıcılık ile ilgili ilk soruşturmayı başlatan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'ın Taraklı'daki çiftliğinde bulunan tavuklarla yumurtalar için satış kararı aldı. Çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak. İhaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapacak. Satıştan elde edilen gelirle mağdurların parası ödenecek.