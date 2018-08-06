CİMER’e şikayet nasıl yazılır ve başvurulur CİMER şikayet sorgulama nasıl yapılır? Vatandaşlar internet üzerinden CİMER'e şikayet nasıl yazılır ve başvurulur? CİMER şikayet formu. CİMER'e şikayet yazmak istiyorum, nasıl yazarım? CİMER'e şikayet etmek istiyorum, nasıl ederim? CİMER'e şikayet nasıl yapılır? Araştırmasını yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. CİMER başvurusunda geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.