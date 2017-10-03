Cinayet faili Moldova'da tutuklandı

Bakırköy 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi de hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari sanığın iadesini talep etti. Mahkeme, dün görülen duruşmada Mert Zülfükar’ın yurtdışında yakalanmış olması nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye iadesi için talepte bulunulduğunu, sanığın iade evraklarının tamamlanarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderildiğini hatırlattı.

Mert Zülfükar’ın avukatı Yüksel Taştan duruşmada söz alarak müvekkilinin Moldova’dan Türkiye’ye uçak bileti aldığı, 6 Eylül itibariyle Türkiye’ye gelecekken pasaportundaki kimlik bilgileri nedeniyle yakalandığını ve bu suç nedeniyle tutuklandığını anlattı. Yetkililerle görüştüğünü ve 15-20 gün içerisinde işlemlerin sonuçlanacağını belirten avukat Taştan, “Zaten biz iade kararı verilmese bile müvekkilimizi Türkiye’ye getirip mahkeme huzuruna çıkaracağız” dedi.

Mahkeme, sanık Mert Zülfükar hakkında çıkartılan kırmızı bültenin infazının beklenmesine, ayrıca Türkiye’ye iadesi için yazılan yazı cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.