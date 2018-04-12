Çin’de bir bebek anne ve babası öldükten 4 yıl sonra dünyaya geldi

Çin’de bir çocuk, anne ve babasının ölümünden tam 4 yıl sonra dünyaya geldi. 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden bir çift, aynı dönemde tüp bebekle çocuk sahibi olabilmek için embriyonlarını dondurmuştu. Kazanın ardından yasal mücadeleye başlayan çiftin ailesi, hayatını kaybeden çocuklarının embriyonundan aralık ayında torun sahibi oldu.

Ölen anne ve babasının embriyonundan dünyaya gelen erkek bebeğin haberi, ‘The Beijing News’ haber sitesinde bu hafta yer aldı. Haberde, vakanın benzersizliği ve ailenin taşıyıcı anne bulmak konusunda yaşadığı zorluklara yer verildi. Kaza sırasında çiftin embriyonu, Nanjing Hastanesi'nde likit nitrojen tankında eksi 196 derecede donmuş olarak bulunuyordu.

Dünyaya gelen çocuğun üzerinde, her iki tarafın da büyükanne ve büyükbabası, yani toplamda 4 kişi hak talep ediyor. Dondurulmuş bir embriyonun üzerinde kimin miras hakkı olduğu ile ilgili benzer bir vaka bulunmadığından, mahkemenin bu davada ne karar vereceği ise merak konusu...

(Hürriyet)