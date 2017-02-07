Çin’in ilk dikey ormanı yükseliyor

Dikey tarımın yanında bir diğer trend, dikey ormanlar. Stefano Boeri Architetti isimli şirket, Milano’da 2014 yılında tamamladığı sürdürülebilir bina konseptini Çin’in Nankin şehrine “Nankin Tower” olarak taşıyor.

İki kuleden oluşacak olan Çin’in ilk dikey ormanı her gün emdiği karbondioksitlere karşın 60 kiloya yakın oksijen üretecek. İki kule üzerinde 23 farklı yerel bitki türünden toplam 1.100 gelişen ağaç ve 2.500 farklı şelale gibi sarkacak olan bitkiden oluşacak bu kuleler Nankin’e farklı bir soluk getirecek.

Kulelerin içeriği şimdiden belirlenmiş. Uzun kulede, ofisler, müzeler ve yeşil mimari alanına odaklanmış bir okul bulunacak.

İki kulenin üzerinde yükseleceği 30 m yüksekliğindeki alan ise alışveriş merkezi, restoran ve konferans salonu olarak kullanılacak.

Ofis ve otellerin balkonları, misafirlerin dikey ormana erişebileceği şekilde tasarlanacak.

Kulelerde 600 adet büyük ağaç, 500 adet ortaboy ağaç ve Stefano Boeri Architetti’nin paylaştığı bilgilere göre bu çeşitlilik, bölgenin genelinde de biyoçeşitliliğin yeniden şekillenmesini sağlayacak.

2018 yılında tamamlanması planlanan Nankin Towers Asya’da bulunan ilk dikey orman olacak fakat son olmayacağı kesin. Şimdiden Şangay, Guizhou, Shijiazhuang ve Liuzhou’da da dikey ormanlar kurulabilmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmış.

Kaynak:Webrazzi