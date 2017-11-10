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Çinli gelin Müslüman oldu

Türk iş adamı eşinin işi nedeniyle İskoçya'da yaşayan Hongmei Jin Konya'nın Akşehir ilçesinde müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

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İskoçya'da yaşayan Çinli Hongmei Jin, eşinin memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
 
Türk iş adamı eşinin işi nedeniyle İskoçya'da yaşayan 31 yaşındaki Hongmei Jin, Müslüman olmak için Akşehir İlçe Müftülüğüne başvuruda bulundu.
 
Müftülükteki ihtida töreni, müftü Ahmet Kardaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İslam hakkında bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra kelimeişehadet getiren Hongmei Jin, Müslüman olup "Yen" adını aldı.
 
Kardaş'ın ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, temel İslam bilgileri kitabı ve başörtüsü armağan ettiği Yen, uzun yıllar araştırmasının ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.
 
"Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum"
Akşehirli eşinin görevi gereği İskoçya'da yaşayan Yen, şunları kaydetti:
 
"İslam'ın altı şartı benim inandığım noktalara parmak basıyor ve bu benim hayatımı düzenlememde pozitif adımlar atmamı sağlıyor. Bu nedenle İslamiyet'i seçtim. Müftü, 'Müslümanlığı seçmekle yeni bir hayata başladığımı, yeni doğmuş bir bebek gibi olduğumu ve tüm günahlarımın affedildiğini' söyledi. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum ve çok mutluyum." 

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