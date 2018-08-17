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Çıra için, ağaçların gövdesini oydular

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alandaki çok sayıda çam ağacının gövdesinin çıra için tahrip edildiği görüldü.

  • DHA
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Erbaa ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Hacıali köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler çıra elde edebilmek için ağaç gövdelerini kesici aletler ile oydu. Bazı ağaçların gövdesinin bir hayli inceltildiği görüldü.
 
Eski Erbaa yolunu kullanarak Tokat’a giden öğretmen Ali Gürsoy (55) yol kenarındaki ağaçların tahrip edildiğini gördü. Gürsoy cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya da paylaşılan fotoğraflar ve görüntü büyük tepki çekti.

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