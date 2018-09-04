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Balans ayarı yaptığı tırın altında kalan 14 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı tırın altında kalan Hıdır Önder (14), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çırak olarak çalışan Hıdır Önder, bir tırın ayarını yaparken aracın kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Önce Nusaybin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hıdır Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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