Balans ayarı yaptığı tırın altında kalan 14 yaşındaki çırak hayatını kaybetti
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı tırın altında kalan Hıdır Önder (14), yaşamını yitirdi.
- DHA
Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çırak olarak çalışan Hıdır Önder, bir tırın ayarını yaparken aracın kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Önce Nusaybin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hıdır Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.