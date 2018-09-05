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Cizre’de trafik kazası: 3 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kaza, Cizre-Silopi karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi’den Cizre’ye gelmekte olan Haydar Salgut yönetimindeki 73 FE 127 plakalı kamyonet, mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve Silopi’ye gitmekte olan Ömer Kırgıl yönetimindeki 71 BA 690 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Ömer Kırgıl’ın kullandığı otomobil yan devrildi. Kazada, kamyonet Sürücüsü Haydar Salgut ile birlikte kamyonette bulunan Orhan Gerden ve Süleyman Salgut hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü Ömer Kırgıl ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazazadeler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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