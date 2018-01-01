Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Ali Baba oyun parkında bulunan oyun gruplarına asılı erkek cesedi bulundu. Sabaha karşı vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından Cengiz Arslan'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kuruluna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.