Çocuklara tuzak kurup hayatlarını karartan şeytanlara baskın!

Küçükçekmece’de 14 yaşındaki bir kız çocuğunu bulmak için yoğun çaba gösteren İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri uyuşturucuya bulaşmış yaşları küçük olan çocukları ağlarına düşürerek uyuşturucu satıcılığı ve fuhuş tuzağına sürükleyen bir şebekeyi çökertti.

Olay şöyle gelişti; Mühendis bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocukları olan 14 yaşındaki Ö.K., arkadaş ortamında uyuşturucuya bulaştı. Özel bir okulda okurken uyuşturucunun esiri olan küçük kızlarını kurtarmak için aile Ö.K.’yı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde çalışan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne yatırdı. Ö.K., burada bir süre tedavi gördükten sonra eve döndü. sağlık sorunlarını gerekçe göstererek eğitimine de bir süre ara veren Ö.K., eve döndükten sonra bir süre uyuşturucudan uzak durdu. Ancak iddialara göre Ö.K. ile tedavi merkezinde tanışan, uyuşturucu ve yaralamadan poliste dokuz kaydı bulunan G.D. isimli kadın, Ö.K ile arkadaşlığını sürdürdü. Birlikte zaman geçirmeye başlayan Ö.K. ile G.D. bir süre önce ortadan kayboldu. Kızlarının eve gelmemesi üzerine aile, 8 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile kızlarının durumundan da bahsederek uyuşturucu batağına tekrar sürüklenmesinden korktuklarını söyledi.

EVE OPERASYON

Olay üzerine çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri, 14 yaşındaki Ö.K.’yı son görüldüğü yerden adım adım kameraları takip ederek buldu. Polis, küçük kızın yanında 21 yaşındaki G.D.’nin de olduğunu belirledi. Polis kameraları ve telefon baz istasyonlarını takip ederek Ö.K. ile G.D.’nin Beyoğlu’nda bir eve girdiğini tespit etti. Evi kısa süreliğine takibe alan polis, eve giren kişilerin uyuşturucu satıcılığından sabıkalı kişiler olduğunu tespit edince savcılıktan alınan kararla eve operasyon düzenlendi.

BAŞKA BİR KIZ DA KURTARILDI

Küçük kızın kaybolmasından dört gün sonra belirlenen adrese baskın düzenleyen çocuk polisi, G.D. isimli kadınla birlikte Ç.D. ve G.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Evden 16 yaşındaki başka bir kız da kurtarıldı. 14 yaşındaki Ö.K.’yı eve getiren G.D. ifadesinde, ÇAMATEM’de tanıştıkları küçük kız ile sonra görüşmeye devam ettiklerini ve kendi isteğiyle eve geldiğini söyledi. Küçük kızın uyuşturucu karşılığında satıcıların cinsel istismarına uğradığı tespit edilince, beş kişi için yeniden operasyon düzenlendi. Bu kişiler gözaltına alınırken, küçük kızla birlikte olduğu iddia edilen ve birçok suçtan sabıkası olan İ.Ö. tutuklandı. Polis şimdi küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen diğer isimlerin peşinde.

Kaynak: Mehmet Alidemir /Vatan