Çocuklarını boğarak öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Bağcılar'daki evinde 5 aylık kızı Rabia ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki'nin ''çocuğunu kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

AA'nın haberine göre, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı ile eşi Murat Tiryaki katıldı. Duruşmada söz alan sanık Hatice Tiryaki, doktorlarla görüştüğünü ifade ederek, "Yavrularımı görüyorum oradalar. Ağızlarından, burunlarından kan geliyor. 'Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın.' diyorlar. Mezarın altında görüyorum onları. 'Anne nefes alamıyoruz, bizi buradan çıkar.' diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. 'İntihar etmen gerekiyor.' diyor bana. Ölmemi istiyor. 'Ölmen gerekiyor artık senin.' diyor." şeklinde konuştu.

Tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyleyen Tiryaki, kendisini iyileştirmeye çalıştıklarını ancak henüz iyileşemediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilmesinin beklenmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

HAKKINDA İKİŞER KEZ 25 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin Bağcılar'daki evinde 5 yaşındaki Muhammed ile 5 aylık kızı Rabia'yı 4 Şubat'ta boğarak öldürdüğü ve daha sonra ağabeyi Uğur Arı'yı telefonla bilgilendirdiği belirtilerek, Arı'nın sanığı kaldırımın üzerinde yerde yatar vaziyette, yeğenlerini salonda bulunan çekyat üzerinde yan yana cansız halde bulduğu kaydediliyor.

İddianamede, olaydan sonra sanık Tiryaki'nin polis memurlarına "Polis ağabey beni dövmeyin, bir anda oldu, psikolojim iyi değil." gibi söylemlerde bulunduğu aktarılarak, sanığın iki çocuğunu da boğarak öldürdüğü anlatılıyor.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Hatice Tiryaki'nin Adli Tıp Kurumu'na sevkinin gerçekleştirildiği ancak rapor ve otopsi raporunun savcılığa gönderilmediği belirtilen iddianamede, adil yargılama hakkının ihlal edilmemesi ve soruşturmanın sürümcemede kalmaması için Tiryaki'yle ilgili iddianame düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin ''çocuğunu kasten öldürme'' suçundan ikişer kez 25 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.