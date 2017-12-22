Çocuklarınız emin ellerde olsun diye… Ümraniye Belediyesinin, Meslek Edindirme Kursları kapsamında verdiği Çocuk Bakımı Kursu yoğun ilgi görüyor. Hanımların hem ev ekonomisine katkıda bulunmaları hem de mesleki beceri kazanmaları için verilen kurslar; bebek ve çocuk bakımı konusunda nitelikli bir eğitim veriyor.