Çocuklarınız emin ellerde olsun diye…
Ümraniye Belediyesinin, Meslek Edindirme Kursları kapsamında verdiği Çocuk Bakımı Kursu yoğun ilgi görüyor. Hanımların hem ev ekonomisine katkıda bulunmaları hem de mesleki beceri kazanmaları için verilen kurslar; bebek ve çocuk bakımı konusunda nitelikli bir eğitim veriyor.
Ümraniye Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında verdiği Çocuk Bakım Kursu ile hanımların mesleki beceri kazanmalarını sağlarken, geleceğin mimarı olan çocukların nitelikli insanlar tarafından yetiştirilmesine de katkı sağlıyor.
Ümraniye Belediyesi Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’nde devam eden derslerde 2 ay boyunca eğitim veriliyor. Ayrıca kursu başarıyla bitiren öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika veriliyor.
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