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Çinli temizlik işçisi sorumsuz sürücüye ceza verdi

Çinli temizlik işçisi sorumsuz şoförü kendi yöntemiyle cezalandırdı

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Şimdi ekrana, Çin’de yaşanan çok ilginç bir olayın görüntüleri gelecek. Çöp arabalarını toplama alanına park eden aracın sahibini bulamayan temizlik görevlisi, bakın ne yaptı.

Aracın sahibini bulamayınca, kendi yöntemiyle ceza verdi. Uzakdoğu ülkesi Çin’de, çöpçünün intikamı böyle görüntülendi.

Burası Çin’in Anhui eyaleti

Aracın park ettiği alan, bir çöp toplama merkezi. Buraya park eden aracın sahibin bulamayan temizlik görevlisi, sorumsuz şoförü cezalandırmaya karar verdi.

Görevli, sorumu olduğu çöp arabalarını bir bir aracın etrafına dizdi.

O ANLARDA AMATÖR KAMERA KAYITTAYDI 

 

 

 

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