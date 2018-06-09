Çorlu’da düzenlenen operasyonda 300 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 300 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Hıdırağa (Kore) Mahallesinde kahvehaneler, internet kafeler gibi iş yerlerinde yapılan aramalarda iki ayrı şeffaf poşet içerisine saklanmış 300 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 240 TL para ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve KOM Grup Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği aramalarda biri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan firari olan 2 kişi gözaltına alındı.