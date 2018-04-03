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Çorum'da 8 gündür kayıp olan 2 kız çocuğunu polis kurtardı

Çorum'da 8 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki iki kız, zorla tutuldukları iddia edilen bir eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

  • DHA
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Sekiz gün önce sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan S.D. (15) ile arkadaşı G.A'nın (15) bulunması için ailelerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince  oluşturulan özel ekip, çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik  kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
 
İki kız çocuğunun beyaz bir otomobile bindirildiğini belirleyen ekip,  aracın bulunması amacıyla MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Aracın  Gülabibey Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evin önünde park halinde olduğunu  tespit eden ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi.
 
Operasyonda S.D. ve G.A. evde bulunurken, çocukları zorla alıkoydukları öne sürülen Mesut K. (28) ile Orhan K. (19) gözaltına alındı.
 
Çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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