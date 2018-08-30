Çorum'da ağaçlık alan kül oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Yangın, Sungurlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan içerisinde bulunan kavak, söğüt ve meyve ağaçları yanarak kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatttı