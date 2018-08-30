Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da ağaçlık alan kül oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük ağaçlık alan kül oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Yangın, Sungurlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan içerisinde bulunan kavak, söğüt ve meyve ağaçları yanarak kül oldu.
 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatttı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA