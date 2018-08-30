Çorum'da ağaçlık alan kül oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük ağaçlık alan kül oldu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Yangın, Sungurlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan içerisinde bulunan kavak, söğüt ve meyve ağaçları yanarak kül oldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatttı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.