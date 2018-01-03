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Çorum’da karşıya geçmeye çalışan iki kadın ölümden döndü

Çorum’da yaya geçidi yerine yol ortasından karşıya geçmeye çalışan iki kadın ölümden döndü.

  • İHA
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Gazi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazası mobese kameralarına yansıdı. Pirbaba Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın kavşağa 5 metre uzaklıktaki yaya geçidi yerine yol ortasından karşıya geçmeye çalışıyor. Bu sırada Bahabey Caddesi’nden gelen bir otomobil her iki kadına çarpıyor. İki kadın da kazayı yaralı olarak atlatıyor.
 
Diğer bir kazada ise süratli olduğu görülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkıyor. Takla atan otomobil kavşakta bulunan trafik levhalarına çarparak durabiliyor. Mobeselerin kaydettiği kazada trafik levhalarının yerinden söküldüğü görülüyor.

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