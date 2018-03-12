Çorum'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Çorum’da önüne çıkan köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- İHA
Çorum’da önüne çıkan köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Mecitöçü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Amasya istikametine seyir halinde olan Bekir D. yönetimindeki otomobil Elvançelebi köyü yakınlarında yola aniden çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Hasan Tahsin B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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