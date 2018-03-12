Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum’da önüne çıkan köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çorum’da önüne çıkan köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Mecitöçü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Amasya istikametine seyir halinde olan Bekir D. yönetimindeki otomobil Elvançelebi köyü yakınlarında yola aniden çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Hasan Tahsin B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA