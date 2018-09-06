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Çorum'da yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

  • DHA
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Kargı köyünde sabah saatlerinde Bekir Kargı'ya ait 2 katlı evin çatısına yıldırım düştü. Alev alan çatı, yanmaya başladı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını civardaki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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