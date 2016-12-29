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Cübbeli Ahmet’in ‘Yılbaşı’ yorumu sosyal medyayı salladı!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. 'Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!' Cübbeli Hoca, 'Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!' dedi.

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Cübbeli Ahmet’in yılbaşı kutlamaları ile yaptığı yorumlar şöyle:
 
Neden Kafir’in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid’imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?
 
Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!
Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!
 
Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!

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