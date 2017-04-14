Cuma namazı saatleri 14 Nisan

Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın. Cuma namazı İslamın farzları arasında en çok vurgulanan farzlardan, müslümanların en büyük toplanma zamanlarından birisidir. İslam aleminin bayramı ve en büyük toplanma günü olan bir Cuma gününe daha ulaşmış bulunmaktayız. Cuma günleri Müslüman alemi için önemli bir gündür. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Cuma gününün önemini belirtmek için, “Günlerin en hayırlısı Cuma’dır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır.” demiştir. Cuma namazı Cuma günleri öğle vaktinde kılınır. 14 Nisan 2017 Cuma namazı için ezan İstanbul’da 13.12’de okunacak. Ankara 12.56, İzmir 13.19, Adana 12.46, Bursa’da 13.11’de okunacak.