Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektup ve karaçam tohumu 86 yaşındaki Ünal'a teslim edildi

Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, beraberindeki Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak ve Konya PTT Baş Müdürü Akın Akıncı ile oğlunun yanında yaşayan Fadime Ünal'ı ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti.

Kaymakam İlidi, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" kampanyası kapsamında gönderilen ıslak imzalı mektup ile karaçam tohumlarını Fadime Ünal'a iletti.

İlidi, ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proje kapsamında 23 milyon haneye mektup ve karaçam tohumu gönderdiğini belirtti.

Bu kapsamda 3 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ıslak imzasıyla mektup gönderildiğini ifade eden İlidi, "Bu 3 aileden biri de Fadime teyze. Fadime teyzenin, 1960'lı yıllarda Akşehir'de yapılan ağaçlandırma çalışmaları sırasında çekilmiş fotoğrafı var. Neredeyse yarım asra yakın bir süre. Hem bunu hatırlatmak, hem de bu anlamda bir duyarlılık oluşturmak için size Cumhurbaşkanımızdan ıslak imzalı mektup gönderildi." dedi.

Kaymakam İlidi, daha sonra mektubu açarak Fadime Nine'ye okudu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Fadime Ünal'ın uzun yıllar orman teşkilatına hizmet ettiğini belirtti.

Ünal'ın, Akşehir'de bulunan Sultan Dağlarının yeşillenmesine önemli katkı sağladığını dile getiren Akkaya, "Kendisinden Allah razı olsun. Allah ömrüne bereket versin. Bu yaptığı güzel hizmetler Orman Teşkilatımızca Cumhurbaşkanımıza aktarılmış ki o da teyzemize böyle bir teşekkür mektubu yazma ihtiyacı duymuş." diye konuştu.

Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak ise 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da kutladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Programın başında da Türkiye'de 2003'ten 2017 sonuna kadar yapılan ormancılık faaliyetleri ile ilgili bir video gösterimi yapıldı. Bu gösterim esnasında Akşehir'de 1960'lı yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen insanların da görüntüsü vardı. Fadime teyzemden de onların içerisinde bir çekim yapılmış ve kendisi de bir konuşma yapmış. 3 çocuğunun geçimini orada çalışarak temin ettiğini belirterek, ormandan ve orman sevgisinden bahsetmiş. Proje kapsamında 23 milyon aileye bu mektup gönderiliyor. Sadece 3 kişiye ıslak imzalı özel mektup gönderildi. Biri şehit Ömer Halis Demir'in ailesine, diğeri Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine, diğeri de orman sevdalısı Fadime teyzeye."

Aldığı mektup ile çok mutlu olduğunu söyleyen Fadime Ünal, "Allah razı olsun, sağ olsun." dedi.

Ünal, daha sonra Erdoğan'ın gönderdiği karaçam tohumlarını, evinin bahçesine kazılan bir çukura kendi elleri ile ekerek su verdi.