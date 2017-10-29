Cumhuriyetin 94. yılı Ümraniye'de coşkuyla kutlandı

Ümraniye Kaymakamlığı’nda, Başkan Hasan Can ve Kaymakam Suat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı tebriklerinin kabulü programının ardından Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’na geçildi. Ümraniye’deki okulların katılımıyla gerçekleşen kutlamaya Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Kaymaka Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar Kaymakam Suat Dervişoğlu ve Başkan Hasan Can’ın tebrikleri ile başladı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Hasan Can; “Sevgili öğretmen ve öğrenci arkadaşlarım, hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Vatanımızı, dört bir yanını saran düşmanlardan kurtardıktan sonra cumhuriyetimizi kurduk. 6 yıl sonra kısmet olursa 100. Yılını kutlayacağız. 15 Temmuz 2016’da, vatanımızı işgal hareketinin bir meşalesi yakılmıştır. Ama bu millet Kurtuluş Savaşında olduğu gibi o gün de vatanını korumuştur. Şu anda da tarihî olaylara şahitlik ediyoruz. Ülkemiz dış güçlerin tehditleri altındadır. Bu millet bu ülkeyi canı pahasına koruyacaktır. Bu vatan, aziz vatan evlatlarına emanettir. Geçmişten bu güne kadar bu ülke için bu millet ve kutsal davalarımız için şehit olan kardeşlerimin mekânı cennet olsun. Gazilere de şifalar diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun” dedi.

Sonrasında Kaymakam Suat Dervişoğlu bir konuşma yaparak, “Gözlerini kırpmadan canlarını vatan için feda eden kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen elde ettiği bağımsızlığın, Cumhuriyetimizin 94. yılının gururunu yaşıyoruz. Kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardında şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi sergilendi.

Kutlama, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın Geçit Töreni Selamlaması ile sona erdi.