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Sakarya D-650 karayolunda bir kişinin araç içinde ölümü şüpheli bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda bir kişinin panelvan tarzı araç içinde ölümü şüpheli bulundu.

  • DHA
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Edinilen bilgilere göre Pamukova ilçesi D-650 karayolu üzeri Fevziye Mahallesi sapağında panelvan tarzı araç içerisinde bulunan Ayşenur Y. (19) isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bayıldı. Aracın içerisinde bulunan diğer kişinin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Ayşenur Y.'nin öldüğünü belirlerdi. Şüpheli ölüm olmasından dolayı olay yerine Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Savcı gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
 
Ayşenur Y.'nin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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