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25 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Üsküdar'da bir kişi otomobilde ölü bulundu. Ölen kişinin 25 yaşındaki Sait Ep olduğu tespit edildi.

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Alınan bilgiye göre, Kirazlıtepe Mahallesi Seçkinler Sokağı'ndan  arabasıyla geçen bir kişi, yol kenarında park halindeki 34 ZK 4223 plakalı aracın  şoför koltuğunda oturan bir kişinin baygın şekilde kapıdan sarktığını gördü.
 
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
 
Sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.  Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin 25 yaşındaki Sait Ep olduğu tespit  edildi.
 
Ep'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, ölüm  nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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