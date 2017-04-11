Daha iki günlüktü! Böyle toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde henüz 2 günlükken çöp konteynerine atılmış halde bulunan erkek bebeğin cenazesi, 19 gün sonra defnedildi. Gömüleceği 1 metrelik mezara cenaze görevlilerinin kucağında taşınan bebeğin mezar taşına da, ‘kimsesiz’ yazıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde, 22 Mart 2017 tarihinde battaniye ve beze sarıldıktan sonra, çöp konteynerlerinin arasına bırakılan ve 2 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, otopsi ve resmi işlemlerin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bebeğin anne ve babasını belirlemek için özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, bebeğin defnedilmesi kararı alındı. 19 gün sonra morgdan alınan cenaze, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri ekipleri tarafından yıkandıktan sonra, minik bedenine sarılan kefenle birlikte görevliler tarafından Hocazade Mezarlığı’na getirildi.

Cenaze, burada polis ekiplerinin nezaretinde defnedildi. İsmi bile konmadan hayata veda eden bebeğin cenazesi, görevlilerin kucağında taşındı. Defin işleminin ardından talihsiz bebek için görevliler tarafından dua edildi. Duanın ardından bebeğin mezar taşına ölüm tarihi ile ‘kimsesiz’ yazıldı.