Dakik insanların 6 iyi alışkanlığı

Gün içinde sürekli bir yerlere geç kalıyor ve görüşeceğiniz kişilere mahvup oluyorsanız o zaman yaşam tarzınızı değiştirmenin vakti gelmiş demektir. Uzmanlar dakik insanların 6 iyi alışkanlığını belirledi.

Siz de sürekli görüşmelerinize ve buluşmalarınıza geç kalmak istemiyorsanız bu alışkanlıkları hayatınıza eklemeye çalışın.

Gerçekçi planlama yaparlar

Kronik geç kalan insanların bahaneleri genellikle aynıdır. Yine ne giyeceğimi bilemedim, duş aldım vb. Dakik insanlar ise zaman konusunda gerçekçidir. Sık sık yapacaklarını düşünüp, zaman ayarlaması yaparlar. Gerçekçi planlama yapmak istiyorsanız, bir kenara neyi ne kadar sürede yaptığınızı yazın. Örneğin sabahları rutin olarak neleri yapıyorsunuz ve ne kadar sürüyor? Buna göre evden geç çıkmamak için zamanı ayarlayabilirsiniz.

Beklenmedik gecikmeler için hazır olurlar

Dakik insanlar 10 dakikalık bir mesafeye bile gidecek olurlarsa, aksilikler için araya ekstra zaman koyarlar. Evde bir şey unutmaları, trafik sıkışıklığı gibi etkenleri de göz önünde bulundurarak 20-25 dakika önce hareket ederler. Bu kişiler randevularına her zaman biraz erken giderler. Böylece bu süre içinde e postalarını kontrol eder veya kitap okurlar.

Her şeyi planlarlar

Dakik insanlar sadece zamanında bir yere gitmeyi değil, hayatlarındaki her şeyi planlarlar. Bu onlar için bir yaşam biçimidir. Günlük rutin işlerini, gece yapacaklarını, hafta sonu ne yapacaklarını da planlarlar. Ayrıca bu kişilerin eşyaları da her zaman düzenlidir. Bu sayede sabahları bir şey bulmak için vakit kaybetmezler. Her zaman telefon ve cüzdanlarını bir arada tutarlar.

Her şeyi vaktinde yaparlar

Dakik insanlar her şeyi vaktinde yapmak ister. Son dakika yapılan tekliflerden pek hoşlanmazlar. Bunun için bir değişiklik ya da yeni bir program yapılacaksa mümkün olduğunca bu kişilere erken haber verilmesi gerekir. Aksi takdirde, hazırlıksız olmaları halinde programa dahil olmak istemezler.

Erken yatarlar

Birçok insan neden hep geç kalır? Bir projeyi bitirmek için son günü bekler? Dakik insanlar geç kalmamak için genellikle işlerini erken bitermeye çalışırlar. Onlar için geç kalmak diye bir şey yoktur. Bu yüzden erken yatarak sabahları iyi uyumuş ve zinde kalkmayı hedeflerler.

Sabah alarmı ertelemezler

Dakik insanlar çalar saatin erteleme düğmesine asla basmazlar. Çünkü onlar kendilerini programlamıştır. Erken yatıp, erken kalkacaklardır. Bundan dolayı bu kişilerin uyanamamak gibi bir sorunları yoktur.