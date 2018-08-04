Darıca'daki hayvanat bahçesi 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 286 türde 3 bin 600 hayvan ve 425 türde 8 bin bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Afrika pengueninden sırtlana, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan türlerini barındırması dolayısıyla "gen bankası" olarak da adlandırılıyor.

Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'da yapımına başlanan hayvanat bahçesinin, 1993'te ziyarete açıldığını söyledi.

Bahçenin 1997'den sonra Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne tam üye olduğunu belirterek, ''Ülkemizde bu birliğe üye olan ilk hayvanat bahçesiyiz. Birliğe tam üye olduğumuz için buradaki bütün şartlar birliğin kriterlerine uygun.'' dedi.

Hayvanat bahçesi ve botanik parkın 80 bin dönüm alan üzerine kurulu olduğunu kaydeden Aydın, ''Bu alanı bir botanik park olarak düşünün. Türkiye'de en fazla türü barındıran hayvanat bahçesi burasıdır. 286 türde 3 bin 600 hayvana ve 425 türde 8 bin bitkiye ev sahipliği yapıyoruz.'' diye konuştu.

Hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanların çeşitliliğinin fazla olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

''Burada birçok iklimin hayvanı var. Bölge olarak ağırlıklı Güney Afrika ve Güney Amerika canlıları yaşıyor. Bu hayvanat bahçesinde sıcak iklimi seven hayvanların sayısı daha fazla. Ülkemizdeki hava sıcaklığı bu dönemlerde arttıkça hayvanlar zorlanabiliyor. Biz de bu hayvanlar için hem yaz hem de kış şartlarında rahatlıkla yaşayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Burada siyah jaguardan su aygırına, zırhlı gergedandan İran leoparına kadar ülkemizde başka bir yerde gözlemlenmeyecek hayvanlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 60 tür civarında 14 türde ülkemize has, endemik dediğimiz hayvanlar var. Bunların başında ise telli turna ve kelaynak geliyor. Bunun yanında boz ayı, Anadolu vaşağı, saz kedisi de yaşıyor burada. Anadolu'da yaşamış dünyaya da Anadolu'dan yayılmış canlılar olarak burada yaşıyorlar.''

''Hayvanat bahçesi, hayvanların modern bir hayat sürdüğü ve çoğaldığı bir alan"

Aydın, hayvanat bahçesinin nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan türlerini barındırması dolayısıyla "gen bankası" olarak da adlandırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

''Nesli tükenme tehlikesi altına girmiş hayvanlara ev sahipliği yapıyoruz. En büyük amacımız bu canlıların soy devamlılığını sağlamak. Burada bir çift Sibirya kaplanımız var. Doğada sayısı 350'den az kalmış durumda ama hayvanat bahçeleri sayesinde bu sayı bin 300'lere çıkıyor. Bu hayvanları insanlara tanıtıyoruz, gösteriyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle de hem onların bakımını sağlıyoruz hem de doğada canlılara fon sağlıyoruz. Bu sayede de onların soy devamlığını sağlıyoruz. Aynı zamanda birçok hayvandan yavru elde etmiş durumdayız. Mesela kelaynaklarda yavru elde ettik. Amacımız burada hayvanlara bakarak yavrulamalarını ve sayılarının artmasını sağlamak. Böylece nesli tükenme tehlike altına girmiş canlıların soy devamlılığını sağlıyoruz.''

Darıca'daki hayvanat bahçesinin bir koruma alanı olduğunu belirten Aydın, ''Vatandaşların artık hayvanat bahçesini hayvanların tükenmelerini engelleyecek bir çözüm alanı olduğunun farkına varması gerekiyor. Burası hem bitki hem hayvan konusunda canlının yaşadığı alan dışında, koruma yapılan bir alan. Onların soy devamlılığına katkı sağlıyor. Hayvanat bahçesi günümüzde bilindiği gibi hayvanların tutulduğu hapsedildiği bir yer değil, onların modern bir hayat sürdüğü ve çoğaldığı bir alan.'' diye konuştu.

Hedef 500 bin ziyaretçi

Aydın, stratejik bir noktada bulunan hayvanat bahçesine, geniş coğrafyadan ziyaretçilerin geldiğini kaydetti.

Yıllık ziyaretçi hedeflerinin 500 bin olduğunu vurgulayan Aydın, ''İlk 7 aylık hedefimizi tutturduk. Toplamda 500 bin ziyaretçi hedefine ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretçilerin birçoğu çocuklu aileden ya da okul gruplarından oluşuyor ve farklı illerden geliyorlar. Yabancı turist grupları da burayı ziyaret ediyor. Geçen sene 70 bin Orta Doğulu turist ağırladık.'' diye konuştu.