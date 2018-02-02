Darmık Dağı nerede haritadaki yeri neresi Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişme

Darmık Dağı nerede haritadaki yeri neresi soruların yanıtlarını arayanlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan son bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı. TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününde de zafer haberleri gelmeye devam ediyor. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını 823 olarak açıkladı. Bölge adım adım terörden arındırılıyor. Darmık Dağı ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişme...



Mehmetçik, 28 Ocak'ta kritik öneme sahip olan, terör örgütünün Afrin'in Kandil'i dediği Burseya Dağı'nı PYD/PKK'dan ele geçirmişti.







Zeytin Dalı Harekatı’nın 12. gününde savaş uçakları Darmık Dağı’na doğru havalandı. F16’lar Darmık Dağı’nı bombalamaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanan Darmık Dağı haritada nerede merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri tarafından Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, uçak ve kara birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.



DARMIK DAĞI NEREDE?

Darmık Dağı, Kilis ile Afrin’in ortasında kalmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri tarafından Burseya Dağı’nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, uçak ve kara birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile belirlenen PYD/PKK hedefleri imha ediliyor.

Saat 11:50 gibi başlayan bombardıman sürüyor.