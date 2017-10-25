Define avcılarının kazdığı çukur hayrete düşürdü

Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde ikamet eden Özcan Gündüz, akşam saatlerinde mahallede dolaştığı sırada ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Ormanlık alandaki bir bölümün yerin altına doğru yaklaşık olarak 10-15 metre derinliğinde kazıldığını gören Gündüz, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Mahalle halkı tarafından metrelerce derinliğinde kazılan çukur gizemini korurken, mahalle muhtarı İsmail Üstün, kazı yapılan bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Çukurun define avcıları tarafından kazıldığına dikkat çeken Ataköy Mahallesi Muhtarı İsmail Üstün, “Ben hayatımda daha önce bu kadar derin kazılan bir çukur daha görmedim. Yaklaşık 2-3 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir çukur. Bu civarlarda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burayı bu şekilde kazan adam para arıyor, define arıyor demek ki. Ama buralarda define falan yok. Benim dedem 100 yaşına kadar yaşamış. Öyle bir şey olsa onlar bilirdi. Buraya nasıl inip nasıl çıkmışlar hayret verici bir durum” dedi.

Metrelerce derinlikteki çukuru ilk fark eden Özcan Gündüz ise “Arkadaşlarla gezerken tesadüfen gördük. Çok şaşırdık. Muhtemelen burada hazine falan aradılar. Ancak en ilginç olanı ise çukurun en dibinde güney tarafına doğru giden bir yol daha kazılmış. Alt kısımda bir yol daha var” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İsmail Üstün yetkililerin konuyla ilgili bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.