Güney Afrika'da 3 aylık bebeği fareler yedi

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin Katlehong bölgesinde hafta sonu yaşanan olayda ismi açıklanmayan ikiz bebek sahibi 26 yaşındaki anne, gece dışarı çıktığında 3 aylık Lucky adlı erkek bebeğini yanında götürdü. İkizlerden kız bebeği yatağında bırakan sorumsuz anne, şafakta eve döndüğünde zavallı bebeğin dev sıçanlar tarafından yenmiş cesedinden kalanları kanlar içindeki yatakta buldu.

KEMİRGENLER BEBEĞİN DİLİNİ, GÖZLERİNİ VE PARMAKLARINI YEDİ

Sabah 06:30 civarında yaşadığı kulübeye dönen ve gördüğü manzara karşısında şoke olan anne, çığlıklar eşliğinde komşularından yardım istedi. Bağırış çağırışlara koşan komşuları, evdeki feci sahneyle karşılaştı. Sorumsuz annenin bir komşusu: "Zavallı bebek acı dolu bir ölümle hayata veda etmiş. Küçük bebeğin dili, gözleri ve parmakları kemirgenler tarafından yenmişti. Küçük bedeninin bazı parçalarının kayıp olmasına karşın bebeğin cesedinin kalan kısmında dev sıçanların ısırık izleri ve yaralar olduğunu fark ettik. Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli." sözlerini dile getirdi.

POLİS, BEBEĞİN KEMİRGENLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Sorumsuz annenin gözaltına alınması sonrasında ikizlerin 28 yaşındaki babası, 3 aylık oğlunu bakımı altına aldığını söyleyerek: "İkizlerin annesi, eski kız arkadaşım cuma gecesi oğlumuzu yanına almış kızımızı evde yalnız bırakarak dışarı çıkmış. Sabah eve döndüğünde de bebeğimizin ölüsüyle karşılaşmış." açıklamalarında bulundu. Katlehong polis sözcüsü Mega Ndobe ölen bebeğin annesinin tutuklandığını belirterek: "Küçük bebeğin sıçanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldüğünü söyleyebilirim. Anne tutuklandı ve ölüme sebebiyet veren ağır ihmal ithamıyla suçlanıyor. Genç kadın gelecek yıl hakim karşısına çıkacak." sözlerini sarf etti.

Kaynak:Yeni Akit