ABD'de 11 çocuğun kurtarıldığı evde, küçük bir çocuğa ait kalıntılar bulundu ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında, çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuğun kurtarıldığı evde küçük bir çocuğa ait kalıntılar bulundu.